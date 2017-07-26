Мурманск избавился от наследия Великой Отечественной войны, которое обнаружили в любимой горожанами зоне отдыха

Подрыв авиабомбы, которую вчера нашли на дне Семёновского озера Мурманска, прошёл без эксцессов. Ржавый боезапас не взорвался, а был разбит на части закладкой, установленной сапёрами. Этот важный момент ознаменовался 5-6-метровым столбом воды над спокойной гладью озера.

Военные и МЧС почти сутки готовились к опасной операции. В районе водоёма, как «Арктик-ТВ» сообщало, было выставлено оцепление, жителей ближайших кварталов эвакуировали в соседние школы. Движение транспорта на участке проспекта Героев-североморцев около места подрыва остановили на несколько часов. Закрылись магазины и офисы. Всего из зоны возможного поражения осколками были эвакуированы несколько тысяч человек.