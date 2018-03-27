Мурманская область. Арктика27.03.18 13:08
Мурманск избавляется от незаконно установленных торговых павильонов
В Мурманске продолжаются работы по демонтажу незаконно установленных торговых павильонов. Сегодня была снесена постройка, которая располагалась на улице Ленинградской.
– Данный объект представляет серьёзную опасность для жителей областного центра, – рассказал заместитель начальника управления Октябрьского административного округа города Мурманска Александр Боянжу. – Ларек не имеет охраны, имеется свободный доступ на территорию, кроме того тут недавно произошел пожар.
Стоит отметить, что большинство незаконно установленных объектов сносится по решению суда. Многие хозяева неиспользуемых торговых площадей не проявляют должной ответственности за свою собственность
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Последние комментарии
sosed51
27.03.18 13:15
cкорее всего, опасность представляет заброшенный кинотеатр "Родина", а не павильон, который стоял в сторонке. Посмотрите внимательно на снимок: до чего Родину довели!
Комментарий к новости:Мурманск избавляется от незаконно установленных торговых павильонов
Known
26.03.18 18:25
Я не говорю о смирении, я говорю об институтах власти, их формировании и ответственности. Сегодняшняя трагедия в Кемерово - тому подтверждение. Только она касается других ведомств. Кумовство и коррупц
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ-2
Василий
26.03.18 17:48
Спросите еще про распределение жилплощади вне очереди, тоже все для приближенных. В том числе тот же Тимофеев, Глобус, Смирнов Алексей, Шекшуев и т.д. А местные рядовые сотрудники до сих пор ждут. Н
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