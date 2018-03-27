Мурманск избавляется от незаконно установленных торговых павильонов

В Мурманске продолжаются работы по демонтажу незаконно установленных торговых павильонов. Сегодня была снесена постройка, которая располагалась на улице Ленинградской.

– Данный объект представляет серьёзную опасность для жителей областного центра, – рассказал заместитель начальника управления Октябрьского административного округа города Мурманска Александр Боянжу. – Ларек не имеет охраны, имеется свободный доступ на территорию, кроме того тут недавно произошел пожар.

Стоит отметить, что большинство незаконно установленных объектов сносится по решению суда. Многие хозяева неиспользуемых торговых площадей не проявляют должной ответственности за свою собственность