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Мурманская область. Арктика14.03.19 16:00

Мурманск к Чемпионату мира готов!

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Тамара Прямикова и глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев приняли участие в пресс-конференции, посвященной старту III Чемпионата мира по ледяному плаванию и I Кубка Арктики по ледяному плаванию.

— Мы рады приветствовать представителей 32 стран в городе-герое Мурманске. Сегодня на III Чемпионат мира по ледяному плаванию и I Кубок Арктики приехали 170 иностранных и 230 российских спортсменов, — рассказала Тамара Прямикова. — Участники Чемпионата мира должны будут преодолеть расстояние в один километр, спортсмены, принимающие участие в I Кубке Арктики, проплывут дистанции в 50, 100, 200 и 500 метров. Мы желаем всем удачи!

Андрей Сысоев рассказал об основных мероприятиях, которые пройдут в Мурманске в рамках международных соревнований:

— Приглашаю всех мурманчан и, конечно, гостей города на торжественную церемонию открытия, которая состоится 15 марта в 11.30 на Семёновском озере. В субботу, 16 марта пловцам предстоит преодолеть дистанцию в 1 км в ледяной воде. В этот же 19 часов жителей и гостей заполярной столицы организаторы ждут на Пяти Углах, где начнется большая шоу-программа «Вода, лед и пламя». Именно тогда будут объявлены имена абсолютных чемпионов мира 2019 года по ледяному плаванию.

Также во время праздничного концерта вниманию жителей и гостей заполярной столицы представят две песни, написанные специально к Чемпионату мира и Кубку Арктики, выступят творческие коллективы города-героя, питерская шоу-группа «Драм Тайм», шоу барабанов и джампинг. Закроет праздничную программу песня «Лед, вода и пламя» в сопровождении шоу театра огня «Ифрит».

— На церемонии награждения чемпионов мира по ледяному плаванию мы объявим о месте проведения следующего чемпионата мира. Пока он держится в секрете, — рассказал президент и основатель международной ассоциации ледяного плавания Рэм Баркай.

Также Рэм Баркай отметил высокий уровень организации соревнований в городе Мурманске, признав, что столица Заполярья — прекрасное место для проведения подобных соревнований.

В воскресенье, 17 марта с 9.30 до 15 часов пловцы посоревнуются на коротких дистанциях и эстафете. Наградят участников третьего дня соревнований в актовом зале ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» в 15.30, там же состоится праздничный концерт.

По итогам соревнований будут выявлены сильнейшие пловцы для формирования сборных команд муниципалитетов и регионов Российской Федерации для участия в юбилейном праздновании 200-летия открытия Антарктиды Ф.Ф. Беллинсгаузеном и М.П. Лазаревым. Об этом рассказал вице-президент межрегиональной общественной организации «Ассоциация полярников» Андрей Горяинов. Напомним, в состав Оргкомитета III Чемпионата мира по ледяному плаванию вошел Президент межрегиональной общественной организации «Ассоциация полярников», специальный представитель президента Российской Федерации по Международным делам Арктики и Антарктики, герой Советского Союза, герой России Артур Чилингаров, который и предложил провести под эгидой МОО «Ассоциация полярников» Кубок Арктики по ледяному плаванию.

Для болельщиков и всех любителей экстремального вида спорта изготовлена сувенирная продукция с символикой спортивных состязаний, которую можно будет приобрести в точках торговли у центра дополнительного образования «Лапландия» в дни соревнований.

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