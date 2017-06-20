Мурманск лучших отправляет на военную службу

Сегодня состоялись торжественные проводы юных мурманчан на военную службу в 61-й отдельный Краснознаменный Киркенесский полк морской пехоты Северного флота по путевкам главы муниципального образования город Мурманск.

В торжестве принял участие глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. Будущим морским пехотинцам вручили путевки и наборы, включающие предметы первой необходимости.

– Традиционно в начале лета мы провожаем наших ребят на военную службу в этот легендарный полк, – рассказал глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. – Уверен, они с честью выполнят свой долг и вернутся возмужавшими и готовыми трудиться на благо заполярной столицы.

Администрация Мурманска шефствует над 61-м полком морской пехоты с декабря 2000 года. Традиционно туда отправляют самых достойных мурманчан. Это подготовленные физически юноши, многие из которых имеют спортивные разряды по биатлону, единоборствам.