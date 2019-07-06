Мурманск может взяться за логистику обеспечения шельфовых проектов

Врио губернатора поручил собрать рабочую группу, которая оценит возможности создания в порту Мурманск логистической базы обеспечения шельфовых проектов, а также станет координационным центром для всех задействованных в этой работе ведомств.

Он отметил, что компании, которые занимаются разработкой шельфа, заинтересованы в использовании возможностей незамерзающего порта Мурманск. Поэтому необходимо создать все для их работы условия – обеспечить швартовку судов, сервис, обслуживание, судоремонт, в том числе буровых установок, который имеет свою специфику.

Необходимость создания в мурманском порту инфраструктуры и условий для судов, обеспечивающих работу буровых установок вчера главе региона обозначил генеральный директор ООО «Газпром геологоразведка» Алексей Давыдов. Встреча состоялась на полупогружной плавучей буровой установке «Nanhai VIII», которая находится сейчас в Кольском заливе.

Планируется, что в это воскресенье, 7 июля, ППБУ «Nanhai VIII» и самоподъёмная плавучая буровая установка (СПБУ) «Арктическая» выйдут из Кольского залива и будут доставлены в Карское море для проведения геологоразведочных работ на Скуратовском и Ленинградском лицензионных участках.

«Являясь оператором ПАО «Газпром» по проведению геологоразведочных работ на шельфе Арктики, начиная с 2017 года «Газпром геологоразведка» значительно прирастила запасы углеводородов на Ленинградском газоконденсатном месторождении, а также открыла крупное Нярмейское месторождение и уникальное по величине запасов газа месторождение им. В.А. Динкова. В ближайшее время мы продолжим разведочные работы на Ленинградском лицензионном участке и впервые выйдем с глубоким бурением на Скуратовский участок», – прокомментировал планы на этот навигационный сезон генеральный директор ООО «Газпром геологоразведка» Алексей Давыдов.

5 июля во время визита на буровую глава региона и Алексей Давыдов подписали новое соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между правительством Мурманской области и ООО «Газпром геологоразведка». Документ, в том числе предполагает и содействие развитию инфраструктуры городов и районов Мурманской области, создание новых высокопроизводительных рабочих мест на территории региона, а также поддержку социальных программ.