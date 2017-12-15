Мурманск на три года: траты на социальную сферу достигнут почти 70 процентов, на экономику – 20 процентов

Сегодня на последнем в этом году заседании депутаты городского Совета приняли бюджет муниципального образования город Мурманск на ближайшие три года. Напомним, в первом чтении были утверждены параметры главного финансового документа: доходы городской казны составят более 12,6 млрд рублей, а прогнозируемые расходы – более 13 млрд, дефицит – чуть более 8 процентов.

– В бюджете предусмотрены расходы, связанные с исполнением указов президента, повышением заработной платы работникам бюджетной сферы. Главный финансовый документ города по-прежнему будет социально ориентированным, – подчеркнул глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев.

Предполагается, что траты на социальную сферу достигнут почти 70 процентов, на экономику – 20 процентов. Будут увеличены некоторые из важнейших статей расходов, в том числе на содержание улично-дорожной сети города.

Также на заседании была утверждена программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования город Мурманск до 2035 года. Принято решение о создании мемориальной доски Заслуженному работнику культуры Российской Федерации почётному гражданину города Мурманска Виктору Леонтьевичу Тимофееву.