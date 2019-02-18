Сегодня в Доме детского творчества имени А. Торцева стартовал городской проект «Город Мурманск. Начинается с тебя!».

Мурманские школьники станут участниками различных конкурсов и акций, объединенных общей идеей создания комфортной городской среды.

— Уже многие идеи, предложенные ребятами, воплотились в жизнь и радуют мурманчан, — поделилась начальник отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав несовершеннолетних комитета по образованию администрации города Мурманска Людмила Ананьина. — Хотелось бы, чтобы как можно больше школьников и их родителей приняли участие и в этом проекте.

Ребята смогут проявить себя в качестве конструкторов и дизайнеров, создавая модели малых архитектурных форм, совершить виртуальные экскурсии по знаковым и любимым местам мурманчан, придумать оформление городских клумб и сделать скворечники. Также будет организован фотомарафон по красивым местам столицы Заполярья. Осенью снимками оформят школьные фойе.

— Конечно, вовлекать подрастающее поколение в тему комфортной среды через подобные проекты очень полезно — это способствует развитию творческих способностей, формированию уверенности в себе, бережного отношения к любимому городу, — считает заведующая МБДОУ г. Мурманска № 46 Ирина Матвеева. — В детском саду жилого района Росляково ребята постоянно принимают участие в городских конкурсах. И мы с радостью реализуем идеи проекта «Город Мурманск. Начинается с тебя!» среди дошкольников. Детям всегда интересно представить, каким будет Мурманск через несколько лет, а мы взрослые постараемся их задумки воплотить.

Это не первый проект для мурманских школьников, ребята принимали участие в таких масштабных проектах, как «Мурманск — город чистоты!», «Город, удобный для жизни!» и других.