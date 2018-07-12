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Мурманская область. Арктика12.07.18 15:46

Мурманск не вошёл в 10-ки лучших и худших городов по эффективности ликвидации городских свалок рейтинга ОНФ

Эксперты ОНФ на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня», посвященной  экологическим проектам ОНФ, представили рейтинг городов по количеству  выявленных и устраненных свалок, расположенных в черте населенных  пунктов. Лидерами были признаны Искитим (Новосибирская область), Нижнекамск и Бугульма (оба – Республика Татарстан), Барнаул, а также  Тамбов. Аутсайдерами рейтинга стали – Тобольск (Тюменская область), Чебоксары, Первоуральск (Свердловская область), Вязьма (Смоленская  область), Бологое (Тверская область).

Это исследование было проведено экспертами Общероссийского народного  фронта в рамках Указа президента «О национальных целях и стратегических  задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», где в  качестве одного из основных пунктов отмечена ликвидация всех выявленных  несанкционированных свалок в границах городов.

По словам координатора проекта ОНФ «Генеральная уборка» Дмитрия  Миронова, в список 10 лучших городов по выявлению и ликвидации городских  свалок попало лишь 5 региональных центров, остальные являются  сравнительно небольшими населенными пунктами.

«Лучшим в нашем рейтинге стал город Искитим в Новосибирской области, где  нашими активистами была обнаружена 71 свалка, но 69 из них уже  ликвидированы, а 2 находятся в работе. Второе место получили Нижнекамск (Республика Татарстан), где все 35 выявленных свалок уже ликвидированы. Третье место – также за Татарстаном, в городе Бугульма 20 свалок  выявлены, 19 из них уже ликвидированы. На четвертом месте - региональный  центр Алтайского края – город Барнаул с 44 выявленными свалками, 41 из  которых ликвидированы. Пятое место - у Тамбова с 24 обнаруженными  свалками (22 уже ликвидированы). Также в список лучших городов вошли  Якутск (Ханты-Мансийск, поселок Килемары в Республике Марий Эл, Альметьевск в Республике Татарстан и Псков», - отметил Миронов.

Вместе с лидерами рейтинга, эксперты ОНФ назвали также список  аутсайдеров по эффективности ликвидации городских свалок.

«На последнем месте у нас оказался город Тобольск Тюменской области, где  из 32 выявленных свалок ликвидирована всего одна. Предпоследнее место у  Чебоксар – из 39 выявленных свалок ликвидированы всего 2. Далее идёт  Первоуральск с опасными свалками, вынесенными у нас в особую категорию.

Также в списке аутсайдеров оказались Вязьма (Смоленская область), Бологое (Тверская область), Кизляр (Республика Дагестан), Минеральные  воды и Кисловодск (Ставропольский край), Канск (Красноярский край), а  также Саратов», - сказал Миронов.

Города Мурманской области не вошли ни в один из списков. На карту свалок  в Заполярья нанесено около 120 объектов, 65 из них уже ликвидировано, 54 – находится в работе.

В то же время, по словам Миронова, выделив лучшие и худшие города по  эффективности устранения городских свалок, эксперты ОНФ намеренно не  стали расставлять рейтинг остальным городам. Важно отметить, что в  рейтинг попали только те города, в которых отмечались проблемы на «Интерактивной карте свалок».

«Наша цель, в первую очередь, заключатся в том, чтобы выявить  максимальное число несанкционированных свалок в пределах городов и  населенных пунктов, сделать все для того, чтобы указ президента по их  ликвидации был действительно выполнен и к его реализации органы власти  не подошли формально. 14210 – это общее количество городских свалок в  масштабах всей страны, что составляет 72% от всех выявленных проблем в  сфере обращения с отходами, представленных на нашем ресурсе «Интерактивная карта свалок». Отрадно, что 6545 выявленных городских  свалок уже ликвидировано благодаря активистам ОНФ, по 5975 отправлены  обращения в органы власти, а остальные 1690 находятся в работе наших  активистов. Все данные о выявленных городских свалках мы в ближайшее  время направим в Минприроды РФ и возьмем на свой контроль процесс их  ликвидации», - заметил Миронов.

По его словам, накануне в Минприроды заявили, что они обнаружили в черте  городов 191 крупную мусорную свалку.

«По нашим данным, таких объектов гораздо больше: мы выявили 1741 свалку  размером свыше 200 квадратных метров, 514 «серых полигонов» и 11955 стихийных свалок размером до 200 квадратных метров. Мы будем добиваться, чтобы наши свалки обязательно попали в отчет Минприроды РФ и все они  были рекультивированы», - резюмировал Миронов.

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