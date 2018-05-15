Мурманск освобождается от автохлама

Сегодня специалисты управления Октябрьского округа вывезли еще два бесхозных автомобиля. На старенькие иномарки, которые долгое время находились во дворе дома № 14 по улице Генерала Фролова, поступила масса жалоб от жителей.

- Установление личности владельца и его поиск занимают много времени, – отметил заместитель начальника управления Октябрьского административного округа администрации города Мурманска Александр Боянжу. - Только с согласия собственника можно вывезти даже самый старый разукомплектованный автомобиль. При этом машины, оставленные владельцами доживать свой век во дворах и на обочинах городских улиц, становятся помехой дорожному движению и работе уборочной техники.

Благодаря слаженной работе властей и неравнодушных мурманчан с момента начала действия программы с улиц и дворов Мурманска специалистами администрации вывезено более 3700 брошенных автомобилей.

К слову, вывоз автохлама - далеко не вся работа, которая ведется в рамках программы «Мурманск - город чистоты». С лица города исчезают бесхозные постройки и гаражи, несанкционированные рекламные конструкции, озеленяется территория города. Совсем скоро начнется высадка цветов и оформление клумб.

Чтобы сделать Мурманск чистым и комфортным для жизни, горожанам стоит более ответственно относиться к этой проблеме, не портить вид города отслужившим свой срок автотранспортом. Неравнодушных мурманчан становится все больше. Сообщить о бесхозном автомобиле можно в управления округов, оставить информацию в интернет-приемной на официальном сайте администрации города Мурманска.