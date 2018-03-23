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Мурманская область. Арктика23.03.18 13:18

Мурманск под знаком 84-го международного Праздника Севера

24 марта на площади Пять Углов Мурманска состоится церемония торжественного открытия 84-го международного Праздника Севера и 58-го Праздника Севера учащихся.

В 18.00 для горожан и гостей города начнут работу торговые ряды, где можно будет подкрепиться и приобрести сувенирную продукцию. В 19.45 стартует концертная программа. Красочные номера представят творческие коллективы областного Дворца культуры имени Кирова, а также Североморска, Колы и Мурмашей.

В 20.00 начнется церемония торжественного открытия, во время которой бронзовый призер зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане мончегорский фристайлист Сергей Ридзик и участница Паралимпиады мурманская лыжница и биатлонистка Екатерина Мошковская зажгут огонь Полярной Олимпиады.

В субботу и воскресенье в Долине Уюта пройдут соревнования биатлонистов. С хозяевами снежных трасс вести спор за медали будут около сотни юных и взрослых участников из Санкт-Петербурга, Московской области, Карелии и Белоруссии.

24 марта в 10.30 состоится парад-открытие. В 11.00 – старт спринтерской гонки.

25 марта в 10.45 – старт гонки преследования. В 16.00 – церемония награждения.

А 25 марта в стрелковом клубе «Кречет» областного центра награды 84-го Праздника Севера разыграют любители охотничьего биатлона. С хозяевами соревнований будут соперничать представители городов и поселков Кольского Заполярья и архангелогородцы. Участникам предстоит преодолеть на охотничьих лыжах 3-километровую дистанцию с двумя огневыми рубежами. В 11.30 начнется церемония открытия стартов. Начало состязаний в 12.00.

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