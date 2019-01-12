Мурманск попал на четвёртое мест в топе-5 морских портов РФВ Мурманской области продолжается рост цен на продукты питания
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Мурманская область. Арктика12.01.19 09:50

Мурманск попал на четвёртое мест в топе-5 морских портов РФ

По итогам 2018 года топовую пятерку морских портов РФ по грузообороту составили порты Новороссийск, Усть-Луга, Восточный, Мурманск и Большой порт Санкт-Петербург.

Первая тройка выглядит также как и год назад. Абсолютное лидерство уверенно сохранил черноморский Новороссийск, переваливший за год 154,897 млн тонн (+5%). Этот результат поровну поделили работающие в городе-герое ПАО «НМТП» (77,846 млн тонн; +0,3%) и пятерка других новороссийских стивидоров, среди которых есть и аффилированные с ПАО (АО «КТК-Р»; АО «Зерновой терминал «КСК»; АО «НЛЭ»; АО «НСРЗ» и ООО «НУТЭП»). На этот раз Новороссийск оказался единственным отечественным «стомиллионником», поскольку идущий на втором месте балтийский порт Усть-Луга на 4,6% сократил свою перевалку, показав 98,724 млн тонн. Третье место сохранил за собой приморский порт Восточный, переваливший 69,234 млн тонн (-0,1%).

На четвертое место вышел арктический порт Мурманск, показавший 60,687 млн тонн (+18,1%). Замкнул топовую пятерку Большой порт Санкт-Петербург, переваливший 59,325 млн тонн (+10,6%).

По динамике роста грузооборота опять не оказалось равных молодому арктическому порту Сабетта. Океанский экспортный терминал проекта Ямал-СПГ в минувшем году нарастил перевалку на 234,7%, достигнув абсолютного показателя в 17,744 млн тонн.

 

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