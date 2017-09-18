Мурманск попал в «Параллель»

В очередном сериале, который снимается в жанре мистики и городских фэнтези, в боевике «Параллель», засветился Мурманск, а точнее - в пилотном выпуске, который представили на проходящем сейчас конкурсе «ТВ-3» «Чемпионат России по сериалам». В описании проекта говорится, что запланировано 3 сезона съёмок по 12 серий, каждая по 25 минут.

- Особенность проекта заключается в том, что в нём нет «бессмертных героев». Каждый персонаж переживает собственную жизнь и грань собственной совести и морали. До конца зрителю не будет дан ответ на вопрос «что на самом деле такое «Параллель»? Необычные образы и стилистика персонажей создаст особую атмосферу, погружая зрителя в мир страшной сказки для взрослых с весьма реалистичной моралью, говорится в описании проекта.

Андрей случайно встречает старых знакомых в Мурманске, отправляется с ними на пикник. Там он замечает пещеру, в которой находит странный камень. Молодой человек теряет сознание, а когда приходит в себя видит, что все его друзья мертвы. После этого один глаз Андрея поменял цвет, и теперь он видит то, о чем раньше не подозревал - тьму, которая окружает людей. Перед героем открывается другой мир со своими правилами и законами. Главный герой картины начинает поиски ответов у экстрасенсов, но помогает ему совсем другой человек, раскрыл некоторые моменты сюжета пилотного выпуска режиссер Юрий Атнакаев.