Мурманск посетил искусствовед Алексей Бойко

26 ноября в отделе Мурманского областного художественного музея «Культурно-выставочный центр Русского музея» состоялась встреча с кандидатом искусствоведения, лауреатом Государственной премии РФ в области литературы и искусства, ведущим методистом по музейно-образовательной деятельности Русского музея Алексеем Бойко.

На методическом занятии для музейных сотрудников «Возможности взаимодействия музея с социальными партнерами» присутствовали сотрудники музеев со всей Мурманской области. Всего 40 человек, среди которых сотрудники Мурманского областного художественного музея, Мурманского областного краеведческого музея, Музейно-выставочный центра КФ АО «Апатит», Североморского Музейно-выставочного комплекса, Городского историко-краеведческий музея г. Полярный, Выставочного зала г. Мурманска, Кандалакшского государственного заповедника.

Лекцию «Средневековые видения современного искусства» из лекционного цикла «Современное искусство и наследие классической культуры: диалоги с неравнодушным обществом» посетили сотрудники музеев города и области, студенты Мурманского колледжа искусств, члены Союза художников России, учащиеся детской художественной школы, учащиеся проекта Мурманского областного художественного музея «Школа юного музейщика», участники музейной волонтерской программы «Современное искусство для всех» и молодежного дискуссионного клуба «Арт-проектор» Мурманского областного художественного музея, творческий кластер города Мурманска, преподаватели Мурманского арктического государственного университета, учителя детских художественных школ и школ искусств, жители и гости столицы Заполярья.