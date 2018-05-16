Мурманск присоединился к акции ОНФ «Граффити ко Дню Победы»

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Мурманской области совместно с художником Артемием Соловьевым из МАУ МП «Объединение молодежных центров» и Мурманской ТЭЦ, предоставившей объект для росписи, провели акцию по созданию патриотического граффити в заполярной столице. Тематические рисунки, посвященные Дню Великой Победы, появились на стене здания в центре Мурманска рядом с торгово-развлекательным центром неподалеку от технического университета.

- Чтобы привлечь молодых людей к социальным проектам. администрация города Мурманска регулярно проводит различные мероприятия, - рассказала председатель комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска Татьяна Печкарева. - Такое направление творчества, как граффити очень востребовано молодежью нашего города. Конечно, ребятам необходимы площади для реализации идей. И в Мурманске такие места есть. Сегодня мы обсуждаем новые идеи подобных проектов.

Создание граффити ко Дню Победы - не единственный опыт МАУ МП «Объединение молодежных центров» в художественной росписи стен. Так, в 2017 году стартовал проект «Арт-подъезд: искусство у порога», благодаря которому четыре подъезда в мурманских домах были художественно оформлены. Роспись посвятили литераторам, имеющим отношение к Кольскому Заполярью. Еще один из ярких примеров – оформленная к 100-летию Мурманска подпорная стена на улице Папанина. Помогли ребята оформить и Молодежный сквер, который благодаря граффити теперь отражает близкую городу-герою морскую тематику.