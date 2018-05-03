Мурманск присоединился к акции «Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна»

Министерство образования и науки Мурманской области присоседилось к ежегодной социально-значимой акции «Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна». В рамках Акции 28 апреля организован и проведен субботник на прилегающей к административному зданию территории по адресу ул. Трудовых Резервов, 4.

Главная цель Акции – объединить и поддержать инициативы в области охраны окружающей среды, выдвинутые гражданами, организациями и органами государственной власти.

Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна» способствует развитию экологической культуры и бережному отношению к природе.