Мурманск прощается с «брошенками» без сожаления

В рамках программы «Мурманск — город чистоты» управления округов проводят систематическую работу по выявлению и утилизации разукомплектованных автомобилей. Сегодня специалисты Ленинского административного округа вывезли три автомобиля с городских дворов.

Сложность в освобождении территории от машин заключается в том, что нормативными актами не предусмотрено перемещение автотранспортных средств без согласия собственника. Все мероприятия проводятся в рамках действующего гражданского и административного законодательства.

— Цель комплексной программы проста и понятна — благоустройство столицы Заполярья. Разукомплектованные автомобили, оставленные владельцами, не просто портят внешний вид двора, они опасны для детей. Кроме того, эта техника занимает парковочные места, — отметил депутат Совета депутатов Сергей Коробков. — С начала действия программы с улиц и дворов города вывезено более 4200 брошенных автомобилей.

Чаще всего об очередном бесхозном транспортном средстве специалистам округов сообщают мурманчане, которые заинтересованы в том, чтобы избавить собственные дворы от автохлама. Сообщить о таком автомобиле можно, обратившись в управления округов.