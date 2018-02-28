Мурманск сияет новыми огнями

Власти заполярной столицы продолжают работу по благоустройству городских территорий. Новая световая композиция появилась на пересечении улиц Старостина и Маклакова. На ней изображены красоты северного края: снежные сопки, арктические льды, полярное сияние, а также запечатлены слова: «Мурманск. Арктический. Героический. Родной».

Конструкция высотой 7,5 метра и длиной 11 метров выполнена из прочного акрила и ПВХ разной толщины – материалов, устойчивых к воздействию внешней среды. Каркас, изготовленный из металлических профилей, покрыт антикоррозийным составом и подходит для эксплуатации в условиях низких температур и высоких ветровых нагрузок.

– Элементы конструкции покрыты специальной моющейся пленкой, которая будет защищать поверхность от мелких повреждений, – рассказал директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы» Александр Накай. – Надеемся, мурманчане будут бережно относиться к новому украшению города.

Световая композиция засияла огнями в минувшие выходные в тестовом режиме. Сейчас работники предприятия «Мурманские городские парки и скверы» завершают наладочные работы. Горожан снова ждет сюрприз: в скором времени планируется установка еще одной композиции.