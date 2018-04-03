Мурманск снова будет принимать старты всероссийского юношеского турнира по биатлону «Кубок Анны Богалий – SKIMIR»

В Долине Уюта состоятся соревнования пятого, финального этапа всероссийского юношеского турнира по биатлону «Кубок Анны Богалий – SKIMIR». О том, как будут проходить соревнования, сегодня организаторы рассказали на пресс-конференции.

«Совсем недавно отгремел 84-й международный Праздник Севера. Теперь Долина Уюта предоставлена юным спортсменам. В третий раз мы принимаем этот турнир, поскольку именно здесь начинался путь к высотам двукратной чемпионки зимних Олимпийских игр Анны Богалий. Приятно, что, занимаясь развитием детского спорта, она не забывает Мурманск. Уверен, благодаря таким соревнованиям вскоре засияют на небосклоне новые «звездочки». Впрочем, юные таланты уже заявляют о себе. Так, воспитанница заполярного биатлона Валерия Чекалова стала в прошлом году призером Спартакиады учащихся России», – отметил первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин.

«Мурманск – наилучшее место для финала. В апреле сложно найти где-либо в стране лыжный стадион с устойчивым снежным покровом. Прожив на Севере 20 лет, знаю, как здесь закаляется характер спортсменов, формируются сила воли и другие качества», – подчеркнула Анна Богалий.

«Для таких крупных соревнований потребуется значительное увеличение судейского корпуса, поэтому в качестве арбитров мы планируем привлечь студентов мончегорского Северного физкультурного колледжа. Соревнования станут для них хорошей практикой», – сказала председатель комитета по физической культуре и спорту Мурманской области Светлана Наумова.

Старты турнира уже прошли в Рязани, Абзакове, Новосибирске и Южно-Сахалинске. В Мурманск побороться за почетный трофей приедут около пятисот участников из разных уголков страны. Всем им достанется фотография на память со стартовой площадки и талисман соревнований – игрушка-лисенок с лыжами и винтовкой. Начнутся соревнования завтра, 4 апреля, в 10.00. Церемония торжественного открытия состоится в 14.00. Продлятся состязания до 8 апреля. В воскресенье завершат программу микст-эстафеты.