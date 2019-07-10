Мурманск становится краше

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Тамара Прямикова проверила, как выполняется реконструкция сквера у Мурманской государственной областной научной библиотеки. Ремонт этой территории проходит в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Сейчас на площади полным ходом идут подготовительные работы к масштабному обновлению — снято старое асфальтобетонное покрытие и грунт для дальнейшего ремонта.

— Работы действительно масштабные, если учесть, что с момента установки памятника Кириллу и Мефодию здесь не было основательного ремонта, — рассказала Тамара Прямикова. — После обновления сквер кардинально поменяет свой облик. По проекту объект должен быть сдан осенью.

Площадка перед памятником Первоучителей будет вымощена износостойкой гранитной плиткой, а в центре появится панно из черно-белых гранитных плит с изображением раскрытой книги. На центральном входе в сквер будут установлены шесть стендов со встроенной подсветкой, посвященные истории славянской письменности. Памятник Кириллу и Мефодию также обновится.

До наступления холодов планируется также реконструировать Театральный бульвар и сквер у памятника им. С.М. Кирову. В сквере на улице Шабалина появится новая многофункциональная площадка. Также продолжается реконструкция набережной Семеновского озера. Недавно на территории этой зоны отдыха появился новый интересный объект — топиарная фигура в виде хэштега с сердцем и надписью «Я люблю Мурманск».

Также во многих мурманских скверах установлены информационные стенды с фотографиями, объединенные темой «Было-стало». Они демонстрируют горожанам, как выглядела зона отдыха несколько лет назад и как она преобразилась.

— Мы всегда прислушиваемся к мнению мурманчан, учитываем многие конструктивные предложения, — рассказал директор муниципального учреждения «Мурманские городские парки и скверы» Александр Накай. — В этом году нам планируют передать для благоустройства еще две зеленых зоны — на улицах Туристов и Морской. И хотя это еще нерешенный вопрос, но уже рождаются идеи возможной реконструкции.