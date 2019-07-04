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Мурманская область. Арктика04.07.19 16:25

Мурманск становится ярче

Сегодня Андрей Сысоев посмотрел, как старая трансформаторная подстанция в районе дома № 30 по улице Полярные Зори превращается в арт-объект.

– Обновленная набережная Семеновского озера  признана одной из лучших практик по благоустройству, реализованных в 2018 году, – с этой позитивной новости начал свой традиционный объезд глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. – Это большое общее достижение всех мурманчан, которые принимали активное участие в обсуждении проекта.

– До наступления холодов планируется расписать 12 подстанций в разных частях города. Приоритет будет отдан объектам, которые видны с дорог общего пользования, чтобы творчество мастеров было доступно большему числу мурманчан, а не только жителям близлежащих домов, – отметил глава администрации.

– Я считаю, что превращать такие серые пятна, как трансформаторные подстанции, в яркие интересные объекты – это отличная идея, – сказал депутат Совета депутатов города Мурманска Олег Ноздрачев. – Уверен, у нашей молодёжи найдётся много креативных идей, а мы поможем им в их реализации.

Кроме трансформаторных подстанций ребята планируют разукрасить строительные ограждения бывшего кинотеатра «Родина», где разместится  культурный центр для молодёжи.

Напомним, 1 июня в Мурманске стартовал фестиваль «Комфортная городская среда». Горожане уже успели принять участие в велопробеге, в акции по уходу за деревьями, сборе макулатуры, пластика и использованных батареек, оценили появившиеся в скверах города уличные библиотеки и урны для раздельного сбора мусора. Как сделать город еще более уютным и красивым делились учащиеся образовательных учреждений в рамках проекта «Город Мурманск. Начинается с тебя!». А в День молодёжи волонтёры провели сбор подписей за возможность всем вместе выбирать наполнение общественных зон. Голосование состоится 8 сентября.

На этом фестиваль не заканчивается, он продлится всё лето и  ознаменуется рядом ярких и запоминающихся событий.

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