Мурманск становится ярче – продолжается фестиваль «Комфортная городская среда»

Трансформаторная подстанция на улице Загородной, 28 превращается в арт-объект, привлекающий внимание горожан яркими красками и необычным дизайном.

- Это уже шестая подстанция, которую разукрасила молодёжь Мурманска в рамках фестиваля «Комфортная городская среда», - рассказал директор муниципального автономного учреждения молодежной политики «Дом молодежи» Леонид Мостовой. - К сожалению, не все ценят чужую работу и уже появились случаи вандализма. Мы призываем всех молодых людей, у кого много энергии, обращаться в «Дом молодежи», вместе мы придумаем, как направить её в нужное русло.

Кроме трансформаторных подстанций преобразился и строительный забор вокруг кинотеатра «Родина». Следующая на очереди — подпорная стена на улице Карла Маркса.