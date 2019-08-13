Мурманская область. Арктика13.08.19 16:23
Мурманск становится ярче – продолжается фестиваль «Комфортная городская среда»
Трансформаторная подстанция на улице Загородной, 28 превращается в арт-объект, привлекающий внимание горожан яркими красками и необычным дизайном.
- Это уже шестая подстанция, которую разукрасила молодёжь Мурманска в рамках фестиваля «Комфортная городская среда», - рассказал директор муниципального автономного учреждения молодежной политики «Дом молодежи» Леонид Мостовой. - К сожалению, не все ценят чужую работу и уже появились случаи вандализма. Мы призываем всех молодых людей, у кого много энергии, обращаться в «Дом молодежи», вместе мы придумаем, как направить её в нужное русло.
Кроме трансформаторных подстанций преобразился и строительный забор вокруг кинотеатра «Родина». Следующая на очереди — подпорная стена на улице Карла Маркса.
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