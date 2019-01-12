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Мурманская область. Арктика12.01.19 14:00

Мурманск тихо укрывается пушистым снежным одеялом

Сегодня  областной центр оказался во власти прекрасного снегопада. Если  красотой зимних осадков в ночное время мало кто смог полюбоваться, то  где-то с 11 часов проснувшиеся мурманчнане в полной мере погрузились в волшебство зимушки-зимы: снежная каша на тротуарах и дорогах, кое-где под ней гололёд, а с  серого небосклона тихо падают крупные хлопья снега, покрывая всё пушистым одеялом… Волшебная красота и тишина в северном мегаполисе.

Вчера ФГБУ «Мурманское УГМС» обещало нам, что 12-13 января Кольский полуостров будет находиться в поле пониженного атмосферного давления. По Мурманской области ожидается временами снег, преобладающая температура воздуха -3-8°. Всё сходится, только слово «временами» приобретает конкретное значение – снег валит в городе сегодня уже более двух часов! По карте «Мурманскавтодора» хорошо видно, что такая интенсивность снегопада отмечается только в Мурманске, соседней Коле и в ЗАТО Видяево.

Понятно, что автолюбители и специалисты дорожных служб будут чертыхаться от такой погоды, но она того стоит, чтобы отвлечься от повседневной суеты и полюбоваться тихим снегопадом.

 

 

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