Мурманск украшают перед Новым годом

С приходом полярной ночи Мурманск не утратит света и красок. Более 50 световых конструкций и около пяти тысяч световых элементов (в том числе 2412 светодиодных гирлянд и шаров для украшения деревьев) будут радовать жителей заполярной столицы, создавая праздничный настрой.

Сегодня в центральном сквере Мурманска состоялось пробное включение светодиодного фонтана. Специалисты МАУК «Мурманские городские парки и скверы» проверили исправность подключения конструкции.

Еще один традиционный атрибут новогодних праздников — десять зимних горок расположились в любимых местах отдыха мурманчан во всех округах города. Также к Новому году будут изготовлены и установлены большие ледяные горки и ледовые скульптуры — герои народных сказок.

- Специалистами учреждения на площади Пять Углов сейчас устанавливается композиция «Времена года», закуплены и новые световые конструкции: два шара 9 и 6 метров диаметром и три «Лотоса», — рассказал директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы». — Кроме того, началась установка четырех городских ёлок. Как и в прошлом году, праздничные деревья украсят каждый район Мурманска.

Скоро на площади Пять Углов начнется монтаж центральной ёлки. Церемония торжественного открытия назначена на 9 декабря.