Мурманск украсят 100 тысяч цветов

Сотрудники предприятия «Мурманские городские парки и скверы» приступили к подготовке клумб и конструкций для высадки цветов. Это скверы около драмтеатра, у памятника городам-побратимам, у делового центра «Арктика», на улице Буркова, у театра Северного флота, в районе здания управления Первомайского округа, у кинотеатра «Аврора», на ул. Сафонова, 26, на ул. Марата, в районе дома № 1 по ул. Карла Маркса, около памятника «Ждущая», на бульваре по улице Воровского.

Сотрудники организации украсят территории у памятника О.П. Найденову, на ул. Профсоюзов, 20, около памятника «Воинам 6-й Героической комсомольской батареи», напротив домов №№ 2, 77 по просп. Ленина.

– Только в парках и скверах в этом году будет высажено более 100 тысяч цветов, – рассказала заместитель директора муниципального учреждения «Мурманские городские парки и скверы» Наталья Павлюк. – Город украсят растения, уже зарекомендовавшие себя в северных условиях: это календула, львиный зев, маргаритка, петуния ампельная, бархатцы.

Этим летом мурманчан ожидает сюрприз: центральная клумба на площади Пять Углов сменит оформление.

Напомним, ежегодно Мурманск украшают около 500 тысяч цветов. Обустройством городских клумб занимаются муниципальное учреждение «Управление дорожного хозяйства» и автономное учреждение культуры «Мурманские городские парки и скверы». Эскизы цветочных композиций разрабатывают инженеры по озеленению этих предприятий.