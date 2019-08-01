Мурманск в ожидании прихода барка «Седов»

2 августа самый большой в мире парусник «Седов» вновь зайдет в порт Мурманск. Город встретит легендарный барк масштабным праздником. На площади перед морским вокзалом будут организованы концертная программа, массовое гулянье, фудкорт, торговые ряды, площадки для детей и взрослых, кинопоказы. Развлечения будут организованы все дни стоянки судна в Мурманске.

Традиция захода легендарного барка «Седов» в мурманский порт возрождается благодаря главе региона Андрею Чибису. В этом году парусник будет пришвартован в Мурманске с 2 по 6 августа.

Подняться на борт учебного парусного судна сможет любой желающий.

Расписание «открытого трапа»:

2 августа - с 12.00 до 19.00;

3 августа - с 11.00 до 19.00;

4 августа - с 11.00 до 19.00;

5 августа - с 10.00 до 16.00;

6 августа – отход судна.

В связи с действующим на пирсе дальних линий пропускным режимом для прохода на барк при себе необходимо иметь паспорт. Дети, не достигшие 14 лет, проходят только в сопровождении взрослых.