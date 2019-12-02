Мурманск в пятый раз принимает у себя этап Кубка Анны Богалий по биатлону

С 3 по 9 декабря в Мурманске пройдут соревнования по биатлону «Кубок Анны Богалий – Skimir» - первый этап сезона 2019-2020 годов.

Кубок Анны Богалий – первые в России соревнования для юных спортсменов от 10 до 17 лет со «взрослым» подходом к организации. Гонки проводятся по правилам и принципам Кубка мира, в судействе применяются стандарты международного уровня. Такой формат соревнований позволяет ребятам с самых ранних лет погружаться в атмосферу большого спорта, мотивирует их на серьёзную работу и достижения. А тех детей, кто ещё только ищет для себя путь в спорте, яркость и масштаб состязаний привлекают к занятиям биатлоном.

История турнира началась в 2013 году. В 2016-м три этапа Кубка Богалий прошли в Мурманске. С тех пор столица Заполярья ежегодно принимает соревнования у себя. Однако если в предыдущие годы в Мурманске проходил весенний финал Кубка, то в этом сезоне в Долине Уюта, наоборот, состоятся стартовые гонки сезона.

В Мурманске соберутся биатлонисты из 23 регионов России. На сегодняшний день на соревнования заявились более 300 спортсменов.

Как отметила на прошедшей в преддверии турнира пресс-конференции двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий, соревнования, кочующие по разным городам России, можно назвать «погоней за снегом».

«На территории нашей страны очень нестабильный снежный покров в данное время, и многие спортсмены приехали сюда, на Кубок, за две недели, чтобы вкататься в сезон. Для нас Мурманск является ключевым этапом, потому что здесь один из самых лучших стадионов – по инфраструктуре, по смотрибельности, по уюту для детей. Важно прививать ребятам спортивную культуру, чтобы они, выходя в большой спорт, знали и умели всё, что нужно. Можно сказать, у нас этап Кубка мира, только для ребят», – подчеркнула спортсменка.

Сама Анна называет Долину Уюта своим вторым домом – именно там будущая звезда биатлона начала тренироваться в детстве.

Заместитель губернатора Мурманской области Роман Дурягин поблагодарил Анну Богалий за любовь и внимание к Заполярью и огромный вклад в развитие в России детского спорта.

«Мы гордимся тем, что спортсменка, которая начала свою карьеру у нас в Мурманске, продолжает заинтересовывать молодёжь биатлоном, продолжает проводить спортивные мероприятия, искренне болеет за развитие зимних видов спорта в стране. Спасибо, что даёте шанс нашим детям показать себя, проявить свой талант!», – отметил вице-губернатор.

Биатлонный стадион в Долине Уюта позволяет полностью воспроизвести формат соревнований международного класса. Юные лыжники выйдут на старт в именных майках, на этапах гонки будет вестись видеофиксация. Комментировать состязания будет Мария Коробова – ведущая телеканала «Матч-ТВ».

В рамках Кубка в спорткомплексе «Долина Уюта» пройдёт семинар для детских тренеров. Кроме того, Анна Богалий проведёт встречу с участниками соревнований и расскажет ребятам о принципах честного спорта и ключевых антидопинговых правилах. В дальнейшем предполагается ввести в практику Кубка допинг-тесты как ещё один неотъемлемый элемент большого спорта.

Старты Кубка Богалий в Мурманске начнутся 5 декабря с индивидуальной гонки в возрастных категориях 10-11 и 12-13 лет. 6 декабря в индивидуальной гонке примут участие юноши и девушки 14-15 и 16-17 лет. 7 декабря состоится спринтерская гонка. Завершатся соревнования 8 декабря гонкой преследования.