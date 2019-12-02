КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Государство собирается навести порядок с гаражами! Чего ждать их владельцам?В бригаде морской пехоты Северного флота открыта Аллея Героев
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика02.12.19 15:20

Мурманск в пятый раз принимает у себя этап Кубка Анны Богалий по биатлону

С 3 по 9 декабря в Мурманске пройдут соревнования по биатлону «Кубок Анны Богалий – Skimir» - первый этап сезона 2019-2020 годов.

Кубок Анны Богалий – первые в России соревнования для юных спортсменов от 10 до 17 лет со «взрослым» подходом к организации. Гонки проводятся по правилам и принципам Кубка мира, в судействе применяются стандарты международного уровня. Такой формат соревнований позволяет ребятам с самых ранних лет погружаться в атмосферу большого спорта, мотивирует их на серьёзную работу и достижения. А тех детей, кто ещё только ищет для себя путь в спорте, яркость и масштаб состязаний привлекают к занятиям биатлоном.

История турнира началась в 2013 году. В 2016-м три этапа Кубка Богалий прошли в Мурманске. С тех пор столица Заполярья ежегодно принимает соревнования у себя. Однако если в предыдущие годы в Мурманске проходил весенний финал Кубка, то в этом сезоне в Долине Уюта, наоборот, состоятся стартовые гонки сезона.

В Мурманске соберутся биатлонисты из 23 регионов России. На сегодняшний день на соревнования заявились более 300 спортсменов.
Как отметила на прошедшей в преддверии турнира пресс-конференции двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий, соревнования, кочующие по разным городам России, можно назвать «погоней за снегом».

«На территории нашей страны очень нестабильный снежный покров в данное время, и многие спортсмены приехали сюда, на Кубок, за две недели, чтобы вкататься в сезон. Для нас Мурманск является ключевым этапом, потому что здесь один из самых лучших стадионов – по инфраструктуре, по смотрибельности, по уюту для детей. Важно прививать ребятам спортивную культуру, чтобы они, выходя в большой спорт, знали и умели всё, что нужно. Можно сказать, у нас этап Кубка мира, только для ребят», – подчеркнула спортсменка.
Сама Анна называет Долину Уюта своим вторым домом – именно там будущая звезда биатлона начала тренироваться в детстве.

Заместитель губернатора Мурманской области Роман Дурягин поблагодарил Анну Богалий за любовь и внимание к Заполярью и огромный вклад в развитие в России детского спорта.
«Мы гордимся тем, что спортсменка, которая начала свою карьеру у нас в Мурманске, продолжает заинтересовывать молодёжь биатлоном, продолжает проводить спортивные мероприятия, искренне болеет за развитие зимних видов спорта в стране. Спасибо, что даёте шанс нашим детям показать себя, проявить свой талант!», – отметил вице-губернатор.

Биатлонный стадион в Долине Уюта позволяет полностью воспроизвести формат соревнований международного класса. Юные лыжники выйдут на старт в именных майках, на этапах гонки будет вестись видеофиксация. Комментировать состязания будет Мария Коробова – ведущая телеканала «Матч-ТВ».

В рамках Кубка в спорткомплексе «Долина Уюта» пройдёт семинар для детских тренеров. Кроме того, Анна Богалий проведёт встречу с участниками соревнований и расскажет ребятам о принципах честного спорта и ключевых антидопинговых правилах. В дальнейшем предполагается ввести в практику Кубка допинг-тесты как ещё один неотъемлемый элемент большого спорта.
Старты Кубка Богалий в Мурманске начнутся 5 декабря с индивидуальной гонки в возрастных категориях 10-11 и 12-13 лет. 6 декабря в индивидуальной гонке примут участие юноши и девушки 14-15 и 16-17 лет. 7 декабря состоится спринтерская гонка. Завершатся соревнования 8 декабря гонкой преследования.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НЕДОРАЗУМЕНИЯ В МОРСКОМ ПОРТУ МУРМАНСК
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
29.11.19 13:39
«Мы живём в похожих климатических условиях...», - подчеркнул глава Норрботтена. Но в разных по УРОВНЮ РАЗВИТИЯ ДЕМОКРАТИИ капстранах...
Комментарий к новости:Мурманская область и Швеция намерены развивать практическое сотрудничество в сферах образования и строительства
Д.О. Вернер
28.11.19 09:30
В какой ещё капстране стратегия развития рыбной отрасли утверждается Правительством, а сама отрасль принадлежит мировым холдингам?
Комментарий к новости:Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 года утверждена, но рыба дешевле не будет
Анюта
26.11.19 11:51
Здравствуйте! У нас многоквартирных дом, общая канализационная труба, (со всех квартир) проходит у нас под полом. Она подтекает не струёй, но запах и очень мокрая земля в подполье. Позвонив в жкх сказ
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Офицерские жены». Художественный сериал, 1 серия (16+)22:50«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиМурманская область оказалась лидером по уровню падения заработной платы-PRO ВалютуКурс доллара вырос почти на 33 копейки, а евро – на 43 копейки-PRO ЭнергетикуНа Кольской АЭС в 2020 году предстоит провести плановый капитальный ремонт энергоблока № 1 и ежегодный средний ремонт энергоблоков № 2, 3 и 4-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 3 декабря-PRO Нефть и газСЕВЕРНЫЙ ЛОКОМОТИВ НАБИРАЕТ СКОРОСТЬ-PRO ЗаконыРоссиян будут уведомлять о социальных льготах, на которые они могут претендовать
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
12.11.19: Жителям Дальневосточного федерального округа предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию: 55 лет для женщин и 60 для мужчин. Как Вы относитесь к этой инициативе Николая Харитонова, депутата Госдумы?Проголосовало: 644 человека
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика