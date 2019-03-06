Мурманск весело встретит Широкую Масленицу

9 и 10 марта в Мурманске пройдут народные гулянья, посвященные празднованию Масленицы. 9 марта праздник отметят на трёх площадках, расположенных во всех округах заполярной столицы: в районе дома № 101 по Кольскому проспекту; в детском городке «Сказка» и на площади перед зданием ДК «Судоремонтник» в жилом районе Росляково.

Начало мероприятий в 14.00. В программе – выступления творческих коллективов города, игры и народные забавы, конкурсы, призы и, конечно же, вкусные блины.

10 марта праздник развернется на главной площади Мурманска Пять Углов, где в 12 часов начнётся праздничная торговля с традиционными масленичными угощениями. В 13.30 начнут работать игровые площадки: «Масленичные традиции», «Уличный театр», «Русский керлинг», «Лазертаг» и «БрумБолл», а также пройдет спортивный праздник «Родной двор - родной город».

Программу продолжит театрализованный концерт с участием лучших творческих коллективов города.