Мурманск вошёл в топовую пятерку морских портов РФ по объёму грузооборота

Топовую пятерку морских портов РФ по объёму грузооборота составили порты Новороссийск, Усть-Луга, Восточный, Мурманск и Приморск.

Как сообщила пресс-служба «Росморречфлота», абсолютное лидерство сохраняет черноморский Новороссийск, переваливший за год 156,826 млн тонн (+1,3%). В отличие от предыдущего, 2018 года, Новороссийск по итогам 2019-го не стал единственным отечественным портом-стомиллионником, поскольку сохранивший второе место балтийский порт Усть-Луга увеличил перевалку на 5,2%, показав 103,852 млн тонн. Третью строчку уверенно сохраняет за собой приморский порт Восточный, переваливший 73,540 млн тонн (+6,2%).

На четвертое место как и год назад вышел арктический незамерзающий порт Мурманск, показавший 61,930 млн тонн (+2%). Замыкает топовую пятерку балтийский порт Приморск с 61,024 млн тонн (+14,1%). Он опередил занимавший это место год назад Большой порт Санкт-Петербург, который в абсолютном выражении перевалил на 1,124 млн тонн меньше своего «соседа» при собственном росте в 0,9%.

По динамике роста грузооборота в лидерах каспийский порт Махачкала, где рост перевалки составил 88,8% (4,668 млн тонн) и самый молодой арктический порт нашей страны Сабетта. Океанский экспортный терминал проекта Ямал-СПГ, в минувшем году завершившего получение специально под него построенной флотилии из 15 СПГ-танкеров высокого ледового класса Arc7, увеличил грузооборот на 58,7%, достигнув абсолютного показателя в 27,677 млн тонн.