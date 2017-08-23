Мурманск встречает атомный ледокол «50 лет Победы», завершивший уникальный рейс на Северный полюс

Атомный ледокол «50 лет Победы» завершил уникальный рейс на Северный полюс, посвященный 40-летию первого достижения самой северной точки планеты надводным судном. Крупнейший в мире атомный ледокол вернулся к Кольскому полуострову и утром сегодня ошвартуется у причала в Мурманске.

Ледокол начал поход, посвященный 40-летию достижения атомным ледоколом «Арктика» географической точки Северного полюса, 13 августа», напоминает пресс-служба «Росатомфлота».

Участие в рейсе приняли ветераны компании, представители Госкорпорации «Росатом», партнеры предприятия, представители Государственной Думы, Совета Федерации и партнеры ФГУП «Атомфлот». Поход возглавил генеральный директор «Атомфлота» Вячеслав Рукша.

17 августа в 2.33 мск атомный ледокол «50 лет Победы» достиг Северного полюса, поставив новый рекорд. Переход атомохода из Мурманска до самой северной точки планеты занял всего 79 часов. В 1977 году путь ледокола к вершине планеты занял 176 часов.

В свою очередь капитан атомного ледокола «50 лет Победы» Дмитрий Лобусов поставил ещё один рекорд, в 24-й раз достигнув Северного полюса в должности капитана. Предыдущее достижение принадлежало капитану атомохода «Ямал» Александру Лембрику.

Прибытие ледокола «50 лет Победы» на Северный полюс было отмечено торжественным митингом и подъемом Государственного флага РФ. Участники экспедиции совершили самое короткое кругосветное путешествие, которое возможно осуществить только на самой северной точке планеты.