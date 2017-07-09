Мурманск встречает День рыбака огромной очередью за дешёвой треской!

Профессиональный праздник многих жителей Мурманска город-герой встретил не только огромной очередью, которая выстроилась спозаранку на Центральном стадионе профсоюзов, но и прекрасной летней погодой, буйно цветущей рябиной.

Важную часть праздничных мероприятий Дня рыбака – продажу дешёвой охлаждённой трески и пикши – власти проанансировали заранее. Обещали начать продажу долгожданной рыбы по «бросовым ценам» с 10 часов, но первый счасливый покупатель отошёл от одного из двух прилавков только в 10.57…

Но до начала торговли горожанам пришлось сначала выстоять очередь для прохода и проверки на добрые намерения перед главным входом на стадион, так как в рамках борьбы с террористами все проходили через металлоискатели, а подозрительные большие сумки необходимо было открывать перед бдительными очами полицейских. Только после привычной уже для праздничных дней процедуры можно было занимать очередь в длинной веренице северян, выстроившихся к двум палаткам ТС «Евророс».

Сразу можно отметить, что за прошедшие два года треска для народа подешевела! Сегодня порадовали любимой рыбкой земляков моряки судна «Грумант» и «Нерпа», о чём сообщалось на плакатах, вывешенных на торговых палатках.

Сказать, что все мурманчане были довольны такой формой организации торговли, значит, утаить всю правду. Увидев журналистов с камерами, некоторые граждане, стоящие в основном в конце длинной очереди, просили заснять всё это и показать по телевизору: «Пусть все видят, как над нами измываются!», - кричали недовольные. Хотя, а кто заставлял сотни мурманчан приходить в такую рань за рыбой. Как обещали власти, сегодня должны продать несколько тонн трески. Уточнить, а сколько точно, мне не удалось. «А хоть всю машину покупайте!», - шутливо отметила мне представитель торговой сети. А вот представители молодого поколения, которые тоже пришли за дешёвой рыбой, были в своём возмущении более ехидными, заявив: «Снимайте всё это, а потом напишите, что россияне выстроились в огромную очередь за хлебом. На Украине будут довольны этому!»

Но все эти возмущения и недовольство не омрачили радостный настрой большинства покупателей, которые, пока стояли в очереди, обменивались приветствиями, поздравлениями с Днём рыбака, звонили знакомым и спрашивали их, а не нужна ли им рыбка. Одна мурманчанка не могла решить трудную задачу: «У меня холодильник забит, куда я рыбу дену!», - жаловалась она подруге, которая, попросила её прикупить дешёвой рыбки для себя. Песни, соответствующие рыбацкой теме, и музыка, которые лились из мощных динамиков, не давали скучать горожанам. Да они и сами были рады хорошему деньку, да и неожиданным встречам со знакомыми. Где ещё в наше время встретишься, как не в необычной очереди с запахом трески перед праздником!