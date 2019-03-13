Мурманск встречает «моржей» хлебом и солью

В Мурманск начали приезжать участники III Чемпионата мира и I Кубка Арктики по ледяному плаванию. По русской традиции гостей встречали хлебом и солью.

– Со свойственным мурманчанам гостеприимством мы рады видеть на Кольской земле пловцов со всего мира, – отметила депутат Совета депутатов города Мурманска Антонина Таран. – Уверена, что спортсмены покажут все свое мастерство, и нас ждет яркий и незабываемый праздник спорта.

Многие иностранные атлеты уже не в первый раз в Мурманске, по их заверениям в столице Заполярья они чувствуют себя как дома.

– Мы подготовили культурно-познавательную программу для наших гостей с посещением многих знаковых городских мест, – рассказал заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска Дмитрий Блохин.

Напомним, турнир пройдет 15-17 марта в акватории Семёновского озера.