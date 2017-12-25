Мурманская область. Арктика25.12.17 09:43
Мурманск встречает новые банкноты Банка России номиналом 200 и 2000 рублей
26 декабря начальник отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации Олег Астахов представит региональным журналистам новые банкноты Банка России номиналом 200 и 2000 рублей, введенные в обращение 12 октября 2017 года.
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Последние комментарии
Артём
21.12.17 08:00
Так другого и не ожидаешь: хозяин и депутат, и бизнесмен, который сотрудничает с мэрией, а может, он и "хороший знакомый администрации", которая и дала ему зелёный свет. Гнать надо бизнесменов из депу
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александр
20.12.17 20:55
там аптек мало? на Гагарина и в его районе ни одной аптеки
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Валентин
20.12.17 15:54
Конечно привлекает, а как иначе? Он же дорогой. На самом деле у нас никак не борятся с браконьерами, ловят одного из десятка. А если примут поправки к закону о распределении квот на вылов краба на отк
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