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Мурманская область. Арктика30.08.17 14:00

Мурманск за счёт укладки соединительного участка пути готов к формированию и обработке длинносоставных поездов

ПАО «Мурманский морской торговый порт» и АО «РЖД» реализовали совместный инвестиционный проект реконструкции южной горловины железнодорожной станции Мурманск за счёт укладки соединительного участка пути, для формирования и обработки длинносоставных поездов.

Официальная церемония открытия реконструированного участка состоялась сегодня. В ней приняли участие первый заместитель начальника Октябрьской железной дороги Михаил Глазков, директор по железнодорожному транспорту компании СУЭК Илья Ястребов и генеральный директор ПАО «Мурманский морской торговый порт» Александр Масько.

Идея объединить усилия для модернизации станции Мурманск стала обсуждаться портовиками и железнодорожниками еще в 2014 году. Был выполнен большой объём инженерных изысканий, всесторонне проработана проектная документация, пройдены все необходимые экспертизы.

Непосредственно  строительно-монтажные работы начались в сентябре 2016 года.

Были уложены 675 погонных метров нового железнодорожного полотна; смонтированы 5 новых стрелочных переводов; построена новая линия освещения участка (19 светильников); оборудованы дренажная система и очистные сооружения ливневых стоков; реконструирована выгрузочная эстакада и площадка базы энергоучастка; произведена замена 36 опор контактной сети и контактного провода. Объём земельных работ в рамках проекта составил 7400 кубических метров.  Также на участке появился новый современный пункт обогрева для монтеров пути.

Реализация совместного инвестиционного проекта двух системообразующих мурманских предприятий  открыла возможность для одновременного формирования и отправления  со станции поездов длиной до 116 условных полувагонов без выхода на первый главный путь.

Это позволяет значительно сократить простой вагонов на станции Мурманск, а также повышает ритмичность и качество обработки грузов в ПАО «ММТП».

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