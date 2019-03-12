Мурманск закрепился в топовой пятёрке морских портов России по грузообороту

По результатам работы в январе-феврале текущего года топовая пятерка морских портов России по грузообороту осталась в прежнем составе - Новороссийск, Усть-Луга, Восточный, Мурманск и Приморск.

Абсолютное лидерство по-прежнему за портом Новороссийск, перевалившим за первые два месяца 25,689 млн тонн (+5,3% к аналогичному периоду прошлого года). На втором месте по-прежнему идет молодой балтийский порт Усть-Луга. Он увеличил перевалку на 2,7%, показав 17,028 млн тонн. «Бронзовое» место сохранил приморский порт Восточный. Перевалка грузов там составила 11,335 млн тонн (+5,0%). На четвертом месте арктический, но незамерзающий порт Мурманск, переваливший 10,667 млн тонн со значительно улучшенной динамикой. По сравнению с январским близким к погрешности показателем (+0,04%), за два месяца мурманская перевалка возросла на 7,2%.

Замыкает пятерку также молодой балтийский порт Приморск, перегрузивший за два месяца 9,104 млн тонн (+5,5%), что почти на 100 тысяч тонн больше показателя остающегося за пределами топ-5 Большого порта Санкт-Петербург с 9,011 млн тонн (-0,2%).

По динамике прироста грузооборота, как и весь прошлый год, лидирует самый молодой арктический, но замерзающий порт Сабетта. Океанский экспортный терминал проекта Ямал-СПГ в январе-феврале перевалил 4,944 млн тонн, что на 155,8% больше показателя аналогичного периода годичной давности.