«Мурманскавтодор» готовится к реализации ремонтных работ по автодороге Кола - Верхнетуломский - МАПП «Лотта»

«Мурманскавтодор» в рамках продолжения реализации инфраструктурного проекта «Обустройство и ремонт автомобильной дороги Кола - Верхнетуломский - МАПП «Лотта» по программе приграничного сотрудничества Россия – ЕС «Коларктик 2014-2020» (с привлечением средств Евросоюза) в феврале 2020 года заключил два очередных государственных контракта с подрядными организациями на выполнение работ в 2020 году.

Заключение госконтрактов в столь ранние сроки позволит подрядчикам планомерно заготовить необходимые материальные ресурсы, подготовить технику, своевременно приступить к работам и успешно их завершить в кратчайшие сроки и с необходимым качеством.