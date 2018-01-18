«Мурманскавтодор» ищет виновников обрыва линии освещения на Объездной автомобильной дороге города Апатиты

29 ноября 2017 года на Объездной автомобильной дороге города Апатиты (проходит по улицам Гладышева и Промышленная), на участке км 0+000 – км 2+700 была введена в постоянную эксплуатацию линия наружного электрического освещения, что повысило комфорт и безопасность проезда.

А 14 января 2018 года в районе км 0+680, слева (примыкание к мусорному полигону) данной дороги на линии освещения неустановленным лицом был оборван питающий кабель. Кабель сорван с 11 опор освещения. Кроме того, оборвана арматура крепления кабеля к опорам, и повреждено подключение светильников и кабелей. По предварительным данным обрыв произошёл поднятым кузовом грузового автомобиля.

«Мурманскавтодор» обращается ко всем пользователям автодорог, проезжавшим в данном направлении 14 января ориентировочно в 17 часов. Если вы располагаете какой-либо информацией, в том числе видеозаписью, о данном происшествии, просим сообщить в «Мурманскавтодор» по телефонам: (8152) 214-555 и (8152) 214-196 или по электронной почте: margo@madroad.ru, melentev@madroad.ru.