«Мурманскавтодор» приобрёл новое лабораторное оборудование

Мурманская область с 2019 года включена в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». При реализации национального проекта работы должны выполняться в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 014/2011, который своими требованиями, предъявляемыми к дорожно-строительным материалам, продукции и выполняемым работам, обеспечивает безопасность на автомобильных дорогах общего пользования.

В рамках соблюдения ТР ТС 014/2011, в 2021 году после утверждения новых нормативных документов будут предъявляться повышенные требования к качеству дорожно-строительных материалов и выполняемых работ. Для обеспечения контроля на соответствие новым требованиям «Мурманскавтодор» закупил самое современное испытательное оборудование.