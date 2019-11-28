«Мурманскавтодор» заходит в 2020 год с опережением

Ремонтная дорожная кампания 2019 года на региональных автодорогах успешно завершилась. В уходящем в целом по капитальному ремонту и ремонту (включая национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и проект по программе «Коларктик») отремонтировано 103 км региональных дорог. «Мурманскавтодор» уже смотрит на дальнейшие планы, проводя конкурсные процедуры по объектам ремонта 2020 года.

Всё-таки очень важно в вопросе проведения торгов действовать на опережение. Это позволит потенциальному подрядчику более основательно подготовиться к предстоящим работам, спланировать закупку дорожно-строительных материалов, быть может, приобрести дополнительно что-то из техники. Так, на сегодня по итогам проведения торгов «Мурманскавтодором» уже заключены два государственных контракта на выполнение работ по ремонту региональных автомобильных дорог в 2020 году: «Центр» от 19.11.2019 № 0235 (четыре объекта) и «Юг» от 22.11.2019 № 0238 (два объекта). Всего в 2020 году планируется отремонтировать в рамках нацпроекта «БКАД» – 39 км автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения (9 объектов) и ещё порядка 15 км в рамках проекта «Коларктик» на автодороге «Лотта». Кроме того, заключён госконтракт от 06.11.2019 № 0234 на выполнение работ по ремонту моста через реку Териберка длиной 175,9 пог. метров на автоподъезде к селу Териберка (мост в старой Териберке, по которому любят ходить и ездить многочисленные туристы).