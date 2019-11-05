Мурманская база авиационной охраны лесов «вооружается»

В рамках федерального проекта «Сохранение лесов» в течение III квартала текущего года в региональное бюджетное учреждение «Мурманская база авиационной охраны лесов» поступили новое лесопожарное оборудование и техника – комплекты спусковых устройств, малые лесопатрульные комплексы. Также закуплены огнетушители ранцевые моторизованные, которые будут использоваться в пожароопасный сезон 2020 года на тушении лесных пожаров. Такой тип лесных огнетушителей впервые поступил в учреждение и ранее десантниками-пожарными не использовался.

Кроме того, выполнен плановый показатель, установленный для Мурманской области на 2019 год федеральным проектом «Сохранение лесов» по оснащению учреждения лесохозяйственной техникой. Так, в рамках проекта в Мурманскую авиабазу поступили лесохозяйственный трактор с навесным оборудованием (мульчер), кусторезы, трубы посадочные. Новая лесохозяйственная техника и оборудование станут надёжными помощниками в деле воспроизводства лесов на Кольском полуострове.

Уже в текущем году в рамках проекта «Сохранение лесов» на территории лесничеств Мурманской области выполнен посев и посадка леса на площади более 260,0 га.