Мурманская детско-юношеская библиотека проведет фестиваль «Один день в Хогвартсе».

6 мая в 12.00 Мурманская областная детско-юношеская библиотека (г. Мурманск, ул. Буркова, д. 30) приглашает тех, кто верит в волшебство, окунуться в чарующую атмосферу старинной английской школы магии и посетить фестиваль «Один день в Хогвартсе».

Все желающие смогут почувствовать себя учениками Хогвартса и посетить те же уроки, что и сам Гарри Поттер; проверить свои знания на экзамене СОВ; прогуляться по музею Гарри Поттера, не покидая стен библиотеки; обзавестись собственной картой Мародеров; помочь своему факультету (на который его отправит Распределительная шляпа) победить в соревновании между факультетами. Храбрецы, достигшие возраста 12 лет, смогут испытать себя и принять участие в Турнире Трех Волшебников.

Кроме того, на фестивале будут подведены итоги конкурса репостов, который проводится в библиотечной группе в социальной сети «ВКонтакте» и творческого конкурса «Пятый факультет».