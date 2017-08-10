Мурманская Долина Уюта может претендовать на проведение престижных международных соревнований по биатлону – инспекторы Международного союза биатлонистов

В мурманской Долине Уюта работает инспекционная комиссия Международного союза биатлонистов (IBU). Инспекторы проверяют технические параметры спорткомплекса на соответствие требованиям Союза для получения лицензии класса «Б», которая дает право проводить на объекте официальные международные соревнования: этапы Кубка IBU, юношеский и юниорский Чемпионаты мира, Чемпионат Европы и Чемпионат мира по летнему биатлону.

Сегодня с инспекторами Международного союза биатлонистов встретилась губернатор Мурманской области Марина Ковтун. Комиссия подтвердила, что Долина Уюта полностью соответствует требованиям, и теперь регион может подавать заявку на проведение международных соревнований по биатлону. Глава региона Марина Ковтун подчеркнула, что эта та цель, к которой шли с 2012 года, когда началась реконструкция Долины Уюта.

«Здесь уже состоялся ряд всероссийских соревнований. Сейчас мы поставили перед собой более амбициозную задачу. Считаю, что мы достойны принимать международные соревнования. И инспекторы это подтвердили. Надеюсь, что в 2019-2020 году мы примем первые международные соревнования», – сказала Марина Ковтун.

Напомним, реконструкция спортивного комплекса «Долина Уюта» проводилась с привлечением регионального и федерального финансирования. Стоимость реконструкции составила более 600 млн рублей. В результате в Долине появилось новое стрельбище на 30 стрелковых коридоров, освещенная лыжная трасса длиной 2,5 км, трибуны для зрителей, электронное табло, подземный пешеходно-транспортный тоннель, административно-спортивный комплекс, современный лыже-биатлонный стадион.