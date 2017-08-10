Россияне переходят на подножный корм?День не задался: труп на пожаре и утопленник на Семёновском озере
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика10.08.17 17:03

Мурманская Долина Уюта может претендовать на проведение престижных международных соревнований по биатлону – инспекторы Международного союза биатлонистов

В мурманской Долине Уюта работает инспекционная комиссия Международного союза биатлонистов (IBU). Инспекторы проверяют технические параметры спорткомплекса на соответствие требованиям Союза для получения лицензии класса «Б», которая дает право проводить на объекте официальные международные соревнования: этапы Кубка IBU, юношеский и юниорский Чемпионаты мира, Чемпионат Европы и Чемпионат мира по летнему биатлону.

Сегодня с инспекторами Международного союза биатлонистов встретилась губернатор Мурманской области Марина Ковтун. Комиссия подтвердила, что Долина Уюта полностью соответствует требованиям, и теперь регион может подавать заявку на проведение международных соревнований по биатлону. Глава региона Марина Ковтун подчеркнула, что эта та цель, к которой шли с 2012 года, когда началась реконструкция Долины Уюта.

«Здесь уже состоялся ряд всероссийских соревнований. Сейчас мы поставили перед собой более амбициозную задачу. Считаю, что мы достойны принимать международные соревнования. И инспекторы это подтвердили. Надеюсь, что в 2019-2020 году мы примем первые международные соревнования», – сказала Марина Ковтун.

Напомним, реконструкция спортивного комплекса «Долина Уюта» проводилась с привлечением регионального и федерального финансирования. Стоимость реконструкции составила более 600 млн рублей. В результате в Долине появилось новое стрельбище на 30 стрелковых коридоров, освещенная лыжная трасса длиной 2,5 км, трибуны для зрителей, электронное табло, подземный пешеходно-транспортный тоннель, административно-спортивный комплекс, современный лыже-биатлонный стадион.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаПроизводительность труда в России отстает на 27% от среднемировых показателей
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееИдеи двухпартийной политической системы бродят по России
-Слово не воробей...Первый раз в горе
-Нам интересно Ваше мнение
03.08.17: Счётная палата РФ зафиксировала значительное снижение количества выданных сертификатов на получение материнского капитала. В ведомстве не устанавливали причины такого явления. А как вы думаете, с чем это связано?Проголосовало: 437 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Мефодиевич
10.08.17 16:37
вояки каждый день тренируются, пора и гражданских готовить к вероятным событиям: побольше сирен, открыть бомбоубежища, если они ещё сохранились, напомнить, что надо брать с собой в первую очередь, ку
Комментарий к новости:В районе аэродрома Килпъявр прошли учения по пресечению террористического акта
Ирина
10.08.17 12:53
Август начинает оправдывать своё чёрное предназначение: вчера две смерти в Мурманске, сегодня...
Комментарий к новости:День не задался: труп на пожаре и утопленник на Семёновском озере
Павел
10.08.17 09:53
С нашим правительством что-то совсем жизнь непонятная становится: на словах - малый и средний бизнес надо поддерживать, а на деле - до шести лет можно отхватить за неуплату страховых взносов. С корру
Комментарий к новости:За неуплату страховых взносов введена уголовная ответственность
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире19:00«Международные новости». Информационная программа19:30Новости. Информационная программа.20:00«Открытая студия». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиРоссияне переходят на подножный корм?-PRO ВалютуКурс евро снизился на 16 копеек, доллара – на 3 копейки-PRO ЭнергетикуВ Колэнерго продолжается масштабная реконструкция подстанции ПС-88-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 11 августа-PRO Нефть и газ«Роснефть» продолжит вести разведку арктических участков самостоятельно-PRO ЗаконыЗа неуплату страховых взносов введена уголовная ответственность
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»
Яндекс.Метрика