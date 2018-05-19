Мурманская гимназия № 8 получит миллион рублей из федерального бюджета на поддержку детского и юношеского чтения

Более 600 общеобразовательных организаций Российской Федерации приняли участие в 2018 году в конкурсном отборе на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета в рамках государственной программы «Развитие образования». Грант предоставляется как субсидия на поддержку проектов, связанных с инновациями в образовании.



Среди 65 победителей конкурсного отбора – гимназия № 8 г. Мурманска. Грант в размере 1 миллиона рублей будет направлен на поддержку детского и юношеского чтения.



Гимназия № 8 дважды становилась победителем регионального конкурсного отбора образовательных организаций на предоставление грантов на реализацию инновационных проектов в системе общего образования Мурманской области по направлению «Создание на базе школьных библиотек информационно-библиотечных центров».



Директор гимназии № 8 – Ольга Дзюба.