Мурманская команда шахматистов успешно выступила на Первенстве СЗФО по шахматам

В Санкт-Петербурге завершились Первенства Северо-Западного федерального округа по шахматам, быстрым шахматам и блицу, проходившие в городе на Неве с 17 по 28 ноября.

Мурманчанин Журавлёв Александр, обучающийся отделения шахмат Мурманской областной детско-юношеской спортивной школы, стал победителем Первенства по блицу среди юношей до 19 лет (28 участников), а также занял 2 место в Первенстве по быстрым шахматам в той же возрастной группе (31 участник).

Как сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, ещё один обучающийся Мурманской областной детско-юношеской спортивной школы Немкин Максим, претендующий на призовое место, проиграл в последнем 9 туре и занял 5 место в Первенстве по шахматам среди мальчиков до 11 лет (57 участников).

Теперь Александру предстоит защищать честь Мурманской области на Первенстве России, а Максиму на Всероссийских соревнованиях «Первая лига», которое будет проходить в пос. Лоо Краснодарского края в апреле 2020 года.

В классических шахматах две спортсменки завоевали «золото» в своих возрастах, Суркова Софья - девушки до 19 лет и Полято Ирина - девушки до 15 лет. Также они обе получили разряд «кандидат в мастера спорта». В быстрых шахматах (рапиде) Полято Ирина повторила свой успех, вновь оказавшись на верхней ступеньке пьедестала. А в последний день, когда проводился блиц, Ирина, решив выступить в самом старшем возрасте (ей лишь 12 лет, а соперницы 15-17 летние шахматистки), среди девушек до 17 и 19 лет, положила в свою копилку «золото» среди девушек до 17 лет и «серебро» среди девушек до 19 лет. Причём лишь в последнем туре победительнице удалось обойти её лишь на пол-очка.