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Мурманская область. Арктика16.10.17 16:49

Мурманская команда заняла первое место в «КВН без границ»

В минувшие выходные в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова прошел областной конкурс для людей с ограниченными возможностями здоровья «КВН без границ».

В этом году тема состязания – «Город на краю земли». В юморе соревновались четыре команды: «Преодоление» мурманского клуба инвалидов, их законных представителей, инвалидов детства «Валентина-плюс»; «Северные гномы» Оленегорского комплексного центра социального обслуживания населения; «И смех и грех» мурманской общественной организации «Всероссийское общество слепых» и «Фантазеры» североморского Центра досуга молодежи.

Во время приветствия «Где родился – там и пригодился» участники конкурса исполнили песни и рассказали о своих увлечениях. Этап «А у нас во дворе» позволил конкурсантам озвучить фрагмент известного кино- или мультипликационного фильма. Заключительный конкурс музыкальное домашнее задание «Мечты сбываются» дал конкурсантам возможность продемонстрировать членам жюри свои творческие способности: участники танцевали, пели песни и показывали театрализованные сценки.

По результатам работы жюри I место присудили мурманской команде «И смех и грех», II место – оленегорской команде «Северные гномы», III место – мурманской команде «Преодоление», IV место – североморской команде «Фантазеры».

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