Мурманская международная деловая неделя: более 70 фото и документов будет представлено на выставке Государственного архива Мурманской области

13 ноября в рамках мероприятий VII Мурманской международной деловой недели, посвященных 80-летнему юбилею области, начнёт работу выставка архивных документов «Мурманская область: начало пути в объективе исторических событий и фактов».

Организатор выставки – Государственный архив Мурманской области – при её подготовке отобрал из своих фондов лишь небольшую часть документов, отражающих историю становления Мурманской области в качестве самостоятельного субъекта страны. Многие материалы, а это более 70 архивных фото и документов, представлены впервые.

Среди особо интересных экспонатов выставки карта-схема «Размещение предприятий рыбной промышленности Мурмана и Карельской АССР» 1939 г ., фотографии 1930-х гг. о строительстве электростанции Нива ГЭС-2 и работе одного из пионеров сельского хозяйства Мурмана – совхозе «Индустрия», записки о начале работы Оргбюро ЦК ВКП (б) по Мурманской области, воспоминания Николая Воронцова «Этих лет не смолкнет слава» о строительстве города Хибиногорска и комбината «Апатит».

Посетители выставки смогут ознакомиться с документами о покорении Арктики и освоении Северного морского пути, развитии науки и промышленности на Кольском полуострове.

Также на выставке будут экспонироваться подлинные архивные документы, представляющие историю развития Кольского Заполярья в XIX-XX веках. Большая часть документов ранее или никогда не выставлялась или была известна лишь узкому кругу специалистов.

Выставка будет интересна посетителям любого возраста, в особенности – ученикам средних и высших учебных заведений, мурманчанам и гостям города. Выставка будет размещена на II этаже Мурманской областной филармонии.