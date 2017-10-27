Мурманская международная деловая неделя: дискуссионный клуб «Международные практики в сфере формирования комфортной городской среды в Арктике: малые города – большие возможности»

13 ноября в рамках VI Мурманской международной деловой недели впервые состоится дискуссионный клуб «Международные практики в сфере формирования комфортной городской среды в Арктике: малые города – большие возможности». Организатором мероприятия выступает администрация Кольского района совместно с министерством экономического развития Мурманской области и министерством строительства и территориальная развития Мурманской области.



В фокусе внимания мероприятия – обмен профессиональным опытом в сферах архитектуры, градостроительства, дизайна, формирования комфортных условий для жителей малых городов в Арктике, территориального проектирования поселений, расположенных на Крайнем Севере, экологической и энергетической безопасности населения.



Идею проведения мероприятия поддержали представители региональных властей, муниципалитетов и организаций Финляндии и Норвегии. Среди подтвердивших свое участие с иностранной стороны – первые лица коммун Восточной Лапландии, норвежской коммуны Лебесбю, представители Университета прикладных наук, промышленности и природных ресурсов Лапландии (Рованиеми), компаний и учреждений в сфере градостроительства Финляндии.



С российской стороны в дискуссионном клубе «Международные практики в сфере формирования комфортной городской среды в Арктике: малые города – большие возможности» примут участие представители регионального правительства, муниципальных образований Мурманской области, крупных региональных предприятий, специалисты в области архитектуры.



Запланировано, что на полях мероприятия состоится презентация дизайнерских решений северной тематики, выставка-продажа изделий народных промыслов коренного малочисленного народа саами, экспозиция декоративно-прикладного искусства местных мастеров, музейная экспозиция, посвященная истории Колы, и фотовыставка «Природа Кольского края». Завершится программа дискуссионного клуба яркой концертной программой для жителей и гостей Кольского района.



Подробную информацию о дискуссионном клубе «Международные практики в сфере формирования комфортной городской среды в Арктике: малые города – большие возможности» можно уточнить по телефону 8 (81553) 323 10 (Вероника Гнатко) или e-mail: serizpp@akolr.gov-murman.ru.



С информацией о других проводимых мероприятиях в рамках VI ММДН можно ознакомиться на сайте Министерства экономического развития Мурманской области. Следить за новостями ММДН можно в социальной сети «Вконтакте» в группе ведомства по хэштегам: #ММДН #ДеловаяНеделя #ММДН2017 #MurmanskBusinessWeek #MIBW.