Мурманская международная деловая неделя: Горная конференция в Кировске

С 16 по 17 ноября в Кировске в рамках VI Мурманской международной деловой недели состоится VII Международная конференция «Горнодобывающая промышленность Баренцева Евроарктического региона: взгляд в будущее» - «МГПК БЕАР – 2017», организатором которой выступает Торгово-промышленная палата Мурманской области. Мероприятие пройдёт под патронатом НП «Горнопромышленники России» и официальной поддержке правительства Мурманской области.

В 2017 году основной темой конференции станет технологическое переоснащение горнодобывающих, металлургических и химических предприятий и его влияние на экологическое равновесие в Арктике. Также в ходе мероприятия будут затронуты вопросы совершенствования нормативно-правовой среды в горнопромышленном комплексе Арктической зоны Российской Федерации.