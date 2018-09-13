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Мурманская область. Арктика13.09.18 07:35

Мурманская международная деловая неделя: Известные путешественники и исследователи подтвердили свое участие в конференции «Полярные маршруты Арктики»

Уже четвертый раз в рамках Мурманской международной деловой недели проходит Международная конференция «Полярные маршруты Арктики», ставшая эффективной диалоговой площадкой для представителей власти, научно-исследовательских и образовательных центров, молодежных и общественных организаций в сфере развития экспедиционной деятельности в Арктике.

На полях конференции 13 ноября состоится открытая панельная дискуссия с участием одних из самых известных полярных путешественников и исследователей. Уже подтвердили свое участие Михаил Красноперов (почетный полярник, руководитель проектов Генерального Почетного Консула РФ в Лозанне Фредерика Паулсена, вице-президента фонда «Антарктическая циркумполярная экспедиция»), Кристиан де Марлиав (полярный исследователь, директор издательства «Паулсен» в Париже), Виктор Симонов (российский путешественник, полярный гид), Виктор Боярский (член Совета Ассоциации полярников России, председатель Полярной комиссии Русского географического общества), Михаил Малахов (Герой России, почетный полярник, председатель Рязанского областного отделения Русского географического общества), Владимир Чуков (путешественник, директор экспедиционного центра «Арктика»).

Кроме того, для учащихся и студентов Мурманской области будут организованы выездные лекции – открытые уроки, где «команда полярников» расскажет о своем личном опыте покорения Арктики и ответит на вопросы. Запланировано, что выездные лекции состоятся на базе Мурманского арктического государственного университета, Мурманского государственного технического университета, филиала Нахимовского военно-морского училища в городе Мурманске и Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия».

Другим программным мероприятием Международной конференции станет презентация книжного издательства «Паулсен» для учащихся города Мурманска в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке.

Для всех заинтересованных участников, которые не смогут принять личное участие в конференции, организаторами предусмотрена уникальная возможность задать свой вопрос полярнику. Ответы на самые интересные вопросы будут озвучены в режиме онлайн-трансляции пленарного заседания Международной конференции «Полярные маршруты Арктики». Вопросы о подготовке к полярным экспедициям, интересных случаях из жизни путешественников, а также специфике участия в высокоширотных исследованиях принимаются по электронной почте yudin@gov-murman.ru в срок до 15 октября 2018 года.

 

 

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