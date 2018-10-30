Мурманская международная деловая неделя: открыта регистрация участников туристической площадки «Made in Arctic»

Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области приглашает принять участие в V Международной туристической площадке «Made in Arctic» («Сделано в Арктике»), которая будет проходить в Мурманске 12 и 13 ноября в рамках VII Мурманской международной деловой недели.

В рамках туристической площадки 12 ноября состоится заседание гастрономической площадки «Сделано в Арктике», организованное совместно с федеральным проектом «Гастрономическая карта России», а 13 ноября – международная конференция «Морской арктический туризм: возможности и ограничения развития».

Регистрация на мероприятия осуществляется до 6 ноября по ссылкам:

Гастрономическая площадка «Сделано в Арктике»;

Конференция «Морской арктический туризм: возможности и ограничения развития».

Контактное лицо: Юлия Жукова – ведущий эксперт отдела развития туризма Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области, тел.(815 2) 486-518.