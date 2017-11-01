Мурманская международная деловая неделя: сформирована программа выставки-конференции «СевТЭК – 2017»

С 13 по 14 ноября в рамках VI Мурманской международной деловой недели пройдет XII специализированная выставка-конференция «СевТЭК: Северный топливно-энергетический комплекс – 2017». Мероприятие проводится при поддержке правительства Мурманской области.

Цель выставки-конференции – развитие энергетической инфраструктуры Арктической зоны России, обсуждение и выработка решений по вопросам модернизации систем энергоснабжения, экологической безопасности предприятий, импортозамещения, использования возобновляемых источников энергии и развития малой генерации.

Ключевым вопросом выставки-конференции является ход реализации крупных инвестиционных проектов по модернизации системы теплоснабжения Мурманской области. Предприятия-инвесторы представят реализуемые в регионе проекты, в том числе по строительству котельных на местных видах топлива и в сфере ветроэнергетики.

В рамках выставки-конференции пройдет Региональная инвестиционная энергетическая конференция, где будут рассмотрены вопросы повышения доступности и упрощения технологического присоединения к электросетям ПАО «МРСК Северо-Запада».

На тематических «круглых столах» специалисты обсудят вопросы энергосбережения и малой генерации, сбытовой деятельности снабжающих организаций, оптимизации затрат на энергоресурсы и другие.

На экспозиционной части выставки-конференции ведущие предприятия отрасли продемонстрируют проекты, технологии, достижения, разработки.

Организатор мероприятия – ООО «МурманЭКСПОцентр». Партнером выступает ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада». Спонсоры выставки-конференции: Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция» и филиал АО «АтомЭнергоСбыт» «КолАтомЭнергоСбыт».

Для участия в мероприятиях деловой программы необходима обязательная регистрация. Деловая программа выставки-конференции и форма заявки для регистрации доступны на сайте «СевТЭК».